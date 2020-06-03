Специалисты МЧС продезинфицировали объекты в Агульском районе

2 июня в село Тпиг Агульского района прибыли специалисты МЧС России Ногинского спасательного центра. Дислоцированные в городе Ногинск Московской области спасатели прибыли в Агульский район для проведения дезинфекции.

Были проведены масштабные дезинфекционные мероприятия в здании районной администрации, детском саду райцентра, МФЦ, Казначействе, Ветеринарном управлении и ЦРБ. Также было проведено обеззараживание территории парковой зоны. Для дезинфекции были применены антисептики рекомендованные Роспотребнадзором и официально рекомендованные для использования.

Также была привлечена спецтехника для данных мероприятий — это автомобиль ДДА-К (дезинфекционно-душевая установка на базе автомобиля «Камаз»).

Специалисты, которые проводили мероприятия по обеззараживанию: помощник начальника штаба Центра лейтенант Крупнов Иван Дмитриевич, заместитель командира взвода, старшина Дорофеев Олег Александрович, начальник радиостанции, сержант Плаксин Дмитрий Владимирович, водитель-электрик, младший сержант Трушков Виктор Владимирович, механик-водитель-химик, младший сержант Юшка Сергей Римантович, механик-радиотелефонист, ефрейтор Холин Андрей Александрович.

Важно, что масштабные дезинфекционные мероприятия в регионе проводятся в рамках поручения Владимира Путина в связи с ситуацией с COVID-19.

Алена Магомедова