Специалисты ГРО посетили дом Беллы Гамзаевой по решению ее вопроса догазификации

25 января состоялся прямой эфир Главы Республики Дагестан, в рамках которого прозвучал вопрос от Беллы Гамзаевой, касательно догазификации домовладения.

По словам главы Карабудахкента Магомедсолтана Гасанова, вся документация необходимая для догазификации данного объекта была собрана и передана в ГРО еще весной прошлого года. Как отметил представитель подрядчика Махмуд Амиралиев, проектно-сметная документация уже готова и направлена на согласование и в ближайшее время начнут работу по газификации. Махмуд Амиралиев определил срок в 10 дней по догазификации данного дома.