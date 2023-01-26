Общество

Специалисты ГРО посетили дом Беллы Гамзаевой по решению ее вопроса догазификации

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25 января состоялся прямой эфир Главы Республики Дагестан, в рамках которого прозвучал вопрос от Беллы Гамзаевой, касательно догазификации домовладения.

По словам главы Карабудахкента Магомедсолтана Гасанова, вся документация необходимая для догазификации данного объекта была собрана и передана в ГРО еще весной прошлого года. Как отметил представитель подрядчика Махмуд Амиралиев, проектно-сметная документация уже готова и направлена на согласование и в ближайшее время начнут работу по газификации. Махмуд Амиралиев определил срок в 10 дней по догазификации данного дома.

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