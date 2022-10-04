Общество

Специалисты Фонда президентских грантов посетят Дагестан в первую неделю октября

Оставить комментарий

6 и 7 октября текущего года специалисты Фонда президентских грантов с образовательной платформой для некоммерческих организаций прибудут в Дагестан. Здесь заместитель генерального директора Фонда президентских грантов Иннокентий Дементьев проведёт семинары «Возможности участия и победы в конкурсах Фонда президентских грантов», где ведущие эксперты будут рассказывать представителям НКО региона о тонкостях грантовой работы. Данные мероприятия проходят при поддержке Сергея Меликова. Регистрация на семинар по ссылке t.me/agiprd4695

Также читают:

Абдулмуслим Абдулмуслимов осмотрел состояние дамбы...
В День семьи, любви и верности вход семьям в музеи...
120 граждан Азербайджана вернулись на родину
Минстрой Дагестана поддержал проект "Дом для сирот...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.