Специалисты Фонда президентских грантов посетят Дагестан в первую неделю октября

6 и 7 октября текущего года специалисты Фонда президентских грантов с образовательной платформой для некоммерческих организаций прибудут в Дагестан. Здесь заместитель генерального директора Фонда президентских грантов Иннокентий Дементьев проведёт семинары «Возможности участия и победы в конкурсах Фонда президентских грантов», где ведущие эксперты будут рассказывать представителям НКО региона о тонкостях грантовой работы. Данные мероприятия проходят при поддержке Сергея Меликова. Регистрация на семинар по ссылке t.me/agiprd4695