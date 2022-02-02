Специалисты Агульской ЦРБ сообщают о готовности медучреждения к новой волне коронавируса

О том, насколько сильной будет эта волна, можно судить о высокозаразной особенности нового штамма COVID-19 «омикрон». Статистика фиксирует очередной максимум инфицированных граждан по всей стране. В Агульском районе данный штамм пока не зафиксирован, однако это не повод снижать бдительность. Это тем более важно в ситуации массового распространения гриппа. В больницу муниципалитета обращается все большее количество граждан с острыми симптомами ОРВИ. Высокая температура, озноб, головные боли, кашель и насморк — все это держится на продолжении нескольких дней, а в случае отсутствия необходимого лечения, данные вирусы остаются недолеченными, пагубно сказываясь на здоровье граждан. Особенно остро вирус переносят дети и люди старшего возраста.

Данная ситуация осложняет работу общеобразовательных учреждений района. Ряд школ закрыт на карантин. Данная мера стала необходимой по причине массового инфицирования педагогических коллективов и учащихся.

Граждане, которые переносят вирус менее остро, пытаются лечиться самостоятельно, переспрашивая схемы лечения у знакомых и родственников. Этот вариант совершенно неприемлем, одно и тоже лекарство порой ведет себя по-разному. Лечение должен назначить только врач, а лечиться в случае необходимости возможно и дома. При первых симптомах обращайтесь в медучреждения, это снизит риски для окружающих и позволит вам выздороветь в максимально кроткие сроки.

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