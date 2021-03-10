Специалисты администрации Агульского района прошли второй этап вакцинации от коронавируса

Муниципальное образование «Агульский район» активно подключилось к массовой вакцинации от коронавируса. Второй этап вакцинации прошли сотрудники администрации МО «Агульский район», а также медицинский персонал Агульской ЦРБ, включая руководителей ФАПов района.

В ЦРБ Агульского района поступила еще одна очередная партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» торговой марки «Спутник V». Сегодня, 10 марта, в МО «Агульский район» проходит очередная массовая вакцинация против коронавирусной инфекции. Главы сельских поселений «Дулдугский» и «Буркиханский» с сотрудниками своих администраций также присоединились к вакцинации от COVID-19.

«Всё больше людей обращаются для проведения вакцинации, так как хотят защитить себя и своих близких, имеющих повышенный риск осложнений при инфицировании COVID-19.

После введения вакцины не отмечалось существенных побочных реакций, в небольшом проценте случаев было кратковременное повышение температуры тела», — отметили в прививочном отделе Агульской ЦРБ.

На сегодняшний день в МО «Агульский район» прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции более 120 человек.​ Напомним, вакцинация проводится на добровольной основе и совершено бесплатно.

Сотрудники администрации МО «Агульский район» ведут разъяснительную​ работу, делают рассылки с информацией о поликлиниках и прививочных пунктах, участвующих в программе​ вакцинации, и рекомендуют сотрудникам привиться. В рамках межведомственного взаимодействия в настоящее время​ проводится​ работа​ по организации​ вакцинации​ в коллективах крупных учреждений района.

​

Пресс-служба Агульского района