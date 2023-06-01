Специалисты 2ГИС актуализировали город Буйнакск

Специалисты 2ГИС с 10 по 13 мая актуализировали г. Буйнакск. Теперь вы можете найти самую детальную информацию о маршрутах и организациях своего города.

Справочные изменения:

— 1869 изменений справочной информации в карточках организаций (контакты, график работы, рубрики).

— 264 новые организации было добавлено на карту города.

— 210 фирм было скрыто из сервиса в связи с их закрытием.

Картографические изменения:

— 587 изменений в зданиях (адрес, геометрия,назначение).

— 169 новых зданий добавлено на карту города.

— 41 новых достопримечательностей.

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О 2ГИС

2ГИС — международная технологическая компания в экосистеме Сбера. Входит в топ-30 самых дорогих компаний в Рунете (Forbes, 2021). Главный продукт — сервис 2ГИС, объединяющий карту, справочник организаций и товаров, а также навигатор для водителей легковых авто, грузовиков и для пешеходов. Работает офлайн в мобильных приложениях на Android и iOS и онлайн на 2gis.ru. Охватывает 1060 городов в 12 странах. Активная аудитория 2ГИС — более 56 млн пользователей в месяц.