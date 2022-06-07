Специалистов среднего звена в сфере туризма в Дагестане подготовят у себя в регионе

Современная туристическая индустрия является одним из быстро развивающихся и высокодоходных секторов в Республике Дагестан. Регион занимает в последние годы значительное место на туристическом рынке России и ближнего зарубежья.

Развитие индустрии туризма и гостеприимства является очень важной задачей для Дагестана, так как кроме укрепления экономического потенциала, развитие туризма способствует решению социальных проблем республики, укреплению ее престижа.

Новые условия требуют от специалиста туристического сервиса профессиональных и личностных качеств, среди которых следует выделить коммуникативную культуру, способность к действиям в условиях неопределенности, приобретению новых знаний, владение иностранными языками, творческую активность.

Учитывая специфику туристического сервиса Дагестана, сегодня наиболее востребованными в этой отрасли станут специалисты среднего звена. Поэтому Глава региона Сергей Меликов и обратил особое внимание на подготовку кадров среднего профессионального образования и принято решение для строительства в регионе своего учебного заведения для подготовки специалистов среднего звена в сфере туризма.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»