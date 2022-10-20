Спектакль по произведениям народного поэта Дагестана Расула Гамзатова будет показан в Махачкале

Лакский театр готовится к премьере спектакля «Последняя цена» по произведениям народного поэта Республики Дагестан Расула Гамзатова. Постановка осуществляется при поддержке Министерства культуры России и Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Росконцерт».

Инсценировка, как и художественное оформление спектакля, созданы режиссером Дмитрием Павловым.

«Режиссер, чьи постановки идут на сценических площадках Москвы, Санкт-Петербурга и других городов страны, уже хорошо знаком дагестанским зрителям. Спектакли Дмитрия Павлова пользуются большим успехом, он всегда удивляет своим оригинальным и неординарным взглядом, — говорит художественный руководитель Лакского театра Бадрижат Магомедгаджиева. – Дмитрий Павлов обладает способностью погружаться в глубинные пласты художественного творчества и извлекать из любой темы живой нерв, отдающийся в сегодняшнем времени. Уверены, что этот знаковый спектакль по произведениям выдающегося классика 20-го столетия, составляющего гордость дагестанского и российского народа, станет одним из значимых событий Года Расула Гамзатова и надолго останется в репертуаре театра».

Диалог поэта со Временем и потомками, его философские размышления, полные глубокого смысла и высокой поэтической мысли, его честные открытые ответы на вопросы, и сегодня не теряющие своей злободневности, вселяющие надежду и веру в справедливость, помогающие обрести мужество и веру в себя, подтверждают непреходящую актуальность и значимость для современников выдающегося поэтического наследия Расула Гамзатова.

В спектакле эстетически многогранном, наполненном емкими символами и глубокими метафорами, зрители увидят переплетение прозы и стихотворений писателя, написанных в разное время его жизни. Сюжет включает в себя множество тем и вопросов, волновавших Расула Гамзатова.

Подготовка спектакля на завершающей стадии. В нем заняты заслуженные артисты Дагестана Артур Абачараев, Зинаида Чавтараева, Муртуз Гаджиев, а также известные артисты театра – Руслан Ларин, Ислам Магомедов, Дженнет Генжеева, Ибрагим Рабаданов, Рукижат Магомедова, Азиза Ахмедова и Джамиля Закарьяева.

Премьера назначена на 24 октября 2022 года. Затем Лакский театр с новым спектаклем отправится в гастрольный тур по Дагестану и городам России.