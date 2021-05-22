Спаситель соколов из Левашинского района

Ашурлав Магомедов живёт в Левашинском районе, занимается животноводством, потому что ещё в юности увидел в этом свое призвание. Любит свою работу, природу и животных.

За время своей деятельности ему не раз приходилось спасать диких птиц и животных от верной смерти. Первый раз это был соколенок, оставшийся без заботы родителя. Он выходил его, вырастил, научил летать, приручил. Однако с расширением хозяйства был вынужден отпустить его на волю.

Ашурлав говорит, что сокол ещё пару раз навещал после.

Но это не единственный опыт Ашурлава: он выходил уже многих соколят и даже волчонка, которого впоследствии подарил товарищу из соседнего региона.

Ашурлав признается, что любит единение с природой и готов часами наблюдать за соколами и беркутами.