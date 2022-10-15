Спасибо Всевышнему, что дал мне участвовать в вашем проекте: Сулейман Керимов

Сенатор Сулейман Керимов направил Муфтияту Дагестана второй траншеи финансирования для завершения мечети Пророка Мухаммада. Сообщается, что общий объем финансирования от мецената достиг полутора миллиардов рублей. В связи с этим муфтий Дагестана позвонил Сулейману Керимову для выражения благодарности:

— Я благодарен Всевышнему, что Аллах Вам дал возможность, Вам дал миссию выделить средства для завершения строительства мечети, — обратился он.

— Спасибо Всевышнему и Вам, что вы мне позволили присоединиться к такому проекту, — ответил бизнесмен.