Общество

Спасибо Всевышнему, что дал мне участвовать в вашем проекте: Сулейман Керимов

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Сенатор Сулейман Керимов направил Муфтияту Дагестана второй траншеи финансирования для завершения мечети Пророка Мухаммада. Сообщается, что общий объем финансирования от мецената достиг полутора миллиардов рублей. В связи с этим муфтий Дагестана позвонил Сулейману Керимову для выражения благодарности:
— Я благодарен Всевышнему, что Аллах Вам дал возможность, Вам дал миссию выделить средства для завершения строительства мечети, — обратился он.
— Спасибо Всевышнему и Вам, что вы мне позволили присоединиться к такому проекту, — ответил бизнесмен.

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