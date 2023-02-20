Спасибо тебе, солдат!

Адресные посылки, сформированные Тарумовским фондом «Все вместе» в зону СВО ко Дню защитника Отечества, уже получают бойцы из Тарумовского района в местах дислокации их частей.

А 18 февраля Рахим Нурмуханов, сотрудник районной администрации, доставил именную посылку в военный госпиталь г.Астрахани Андрею Осипову, мобилизованному в зону СВО осенью 2022 года вместе с братом Павлом.

Андрей проходит лечение в госпитале после ранения, и был очень обрадован вниманию из родного края.

Он поблагодарил руководителя Тарумовского района Александра Зимина за личное Благодарственное письмо, а также со слезами на глазах прочитал трогательное письмо Марка Степового, учащегося 2-го класса Раздольевской СОШ: «Дорогой солдат! Пишет тебе ученик 2-го класса Степовой Марк. Поздравляю тебя с 23 февраля. Желаю тебе здоровья и скорейшего возвращения домой с Победой. Спасибо тебе за все!»

«Пройду лечение, реабилитацию и вернусь в часть к брату, друзьям. Спасибо всем, кто собирал подарки к празднику! Мы вас не подведем!», — сказал Андрей.

А мы все присоединяемся к словам личного письма руководителя района и раздольевского мальчишки и желаем выздоровления нашему земляку-воину!