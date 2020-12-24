Спасибо главе района

Сегодня образовательной сфере района уделяется большое внимание. Ведь для достижения высоких результатов у учащихся необходимы соответствующие условия для учебы. С этой целью администрация района выделила средства для проведения капитального ремонта в 11 школах МО «Агульский район».

В улучшении состояния кабинетов нуждалась и ДШИ района, в которой также был проведен ремонт, здесь были выровнены и обшиты гипсокартоном стены, подбиты потолки и заменены напольные покрытия. Благодаря качественному подходу к своей работе, мастерам удалось завершить работы в срок. Теперь дети будут заниматься в уютных и светлых кабинетах.

Педагогический коллектив Детской школы искусств выражает огромную благодарность за финансовую помощь и поддержку в проведении ремонта главе района Закиру Каидову, а также мастерам Гаджи Баджаеву и Шарафудину Малагусейнову за качественно и в срок проведённую работу.

Магият Курбанова, директор ДШИ