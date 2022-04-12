Спасибо деду за победу!

В честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. с 12 апреля по 8 мая 2022 года редакция республиканской газеты «Вести Агула» проводит конкурс на лучший рассказ на агульском и русском языках об агульцах, участниках Великой Отечественной войны или тружениках тыла.

Участниками конкурса могут быть учащиеся общеобразовательных школ с 5 по 11класс.

Конкурсную работу, выполненную в формате Word, должен сопровождать видеоролик, в котором участник представляет себя, школу и героя своего рассказа.

Работы присылать на электронный адрес: mirzoev.omar@yandex.ru или WhatsApp по номеру: +7 928 504 57 80.

Работы будут опубликованы в газете «Вести Агула», социальных сетях, Телеграмм-канале Вести Агула и на сайте газеты.

Победители и призёры получат денежное вознаграждение и ценные призы.

1 место – 7 тысяч рублей

2 место — 5 тысячи рублей

3 место – 3 тысячи рублей

Помимо этого, 20 участников, не вошедших в призёры, получат по 1 тысяче рублей.

Финансовую помощь проведению конкурса также оказал меценат Магомедали Гаджиомаров.

Итоги конкурса будут подведены 9 мая и размещены на сетевых ресурсах редакции и газете «Вести Агула».