Создание нового морского курорта на Каспии может начаться в 2023 году

Власти Дагестана планируют приступить к созданию нового города-курорта на Каспии в следующем году, там же могут построить всероссийский детский центр, сообщил журналистам глава региона Сергей Меликов.

«Мы действительно отрабатываем сейчас предложения по созданию на территории Дагестана, на Каспийском побережье, нового города-курорта. В проекте, который мы сегодня предлагаем рассмотреть по созданию курорта Каякент в Каякентском районе Дагестана, такое наименование ему пока даем, мы предполагаем создать всероссийский детский центр по типу «Артека», «Орленка», «Океана», — сказал Меликов по итогам семинара-совещания по подготовке Госсовета по туризму «О развитии туризма в Российской федерации», который проходит в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, во вторник, 6 сентября, эти предложения он будет докладывать президенту РФ Владимиру Путину.

«Думаю, что со следующего года мы приступим к реализации этого проекта», — отметил глава республики, добавив, что курорт должен быть круглогодичным.

«Курорт мы предлагаем развивать как бальнеологический, лечебный кластер. Там же возможно создание других рекреаций, которые вместят в себя все виды туризма, существующие сегодня. Это достаточно близко от самого древнего и самого южного российского города Дербента. Это удобная локация к горным маршрутам, к историческим и природным местам, которые находятся в Дагестане. Весьма удобная локация от аэропорта, нахождение рядом федеральной трассы — все это дает возможность использовать эти плюсы для создания такого нового курорта, в котором россияне сегодня нуждаются», — сказал Меликов.

Ранее Ростуризм сообщал о совместной с властями Дагестана проработке создания в регионе нового морского курорта. В свою очередь, газета «Коммерсант» информировала со ссылкой на участников рынка заявили изданию, что там можно возвести комплекс на площади около 200 га с отелями на 30 тыс. номеров, что потребует до 300 млрд руб. Это позволит создать аналог Сочи с горным и морским кластерами.

Источник: Интерфакс