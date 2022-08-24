Создание на дорогах экстренных медицинских служб, можно только приветствовать

Комментируя решение республиканских властей о создании на дорогах региона трех медицинских центров и сети дорожных медпунктов, заместитель главного редактора газеты «Дагестанская правда» Айгунов Ширвани Алиевич констатирует : «В борьбе со смертностью на дорогах все меры хороши. Но прежде всего нужно понять, в чем кроется корень проблемы. А проблема заключается в том, что сегодня за деньги можно купить практически любую справку — об этом все знают. Как и о том, что за определённую сумму водительские права тоже можно купить. Поэтому необходимо первым делом обратить внимание на деятельность автошкол. Тогда глядишь и смертность снизится»

Да, к сожалению, это так. Но вместе с тем, создание на дорогах экстренных медицинских служб давно назревшая проблема на перенасышенных транспортом трассах республики. В случае тяжёлых ДТП , они вкупе с вертолетной медицинской авиацией вовремя придут на помощь и спасут многие жизни. Мы все участники дорожного движения и это решение можно только приветствовать.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»