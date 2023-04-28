Создание единой цифровой платформы обсудили в Избербаше

Совещание прошло по поручению вице-премьера республики — министра по земельным и имущественным отношениям Заура Эминова.

Это уже второе семинар-совещание, организованное Минимуществом с приглашением муниципальных образований, расположенных в территориальной близости.

Открыл и вёл мероприятие статс-секретарь — замминистра Эмиль Татаев. Он рассказал о реализации на территории Республики Дагестан госпрограммы «Национальная система пространственных данных».

Создание системы предусматривает объединение на одной цифровой платформе информации о земле и недвижимости, в том числе о правах и кадастровой оценке, а также пространственных данных. Это ускорит и упростит получение госуслуг в сфере регистрации прав на землю и недвижимость для бизнеса и граждан.

На совещании представителей городов и районов также ознакомили с анализом показателей по внесению в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон. Начальник управления учёта и распоряжения госимуществом Темирхан Халилов призвал муниципалитеты активизировать работу в этой части.

Далее руководитель «Дагтехкадастра» Магомед-Тагир Гимбатов рассказал о проведении государственной кадастровой оценки. В 2023 году в Дагестане определят кадастровую стоимость более 800 тысяч объектов недвижимости.