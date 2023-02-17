Создана межведомственная рабочая группа по разработке госпрограммы развития города Махачкалы

Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по разработке госпрограммы развития г. Махачкалы.

Соответствующее распоряжение подписано и опубликовано на официальном сайте Правительства РД.

Межведомственной рабочей группе поручено разработать государственную программу РД «Развитие городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 2024-2025 годы и на период до 2030 года».

Как следует из документа, рабочую группу возглавит первый заместитель главы администрации г. Махачкалы – Нариман Темуркаев. Всего включены 23 представителя органов исполнительной и муниципальной власти республики.