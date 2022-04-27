Создан телеграм-канал, посвященный Фазу Алиевой

В рамках информационной работы, посвящённой 90-летию со дня рождения поэтессы Фазу Алиевой, республиканскими средствами массовой информации реализована идея о создании телеграм-канала, посвящённого жизни и творческому наследию великой поэтессы. Данную идею приветствовал Руководитель Агентства информации и печати Республики Дагестан Абдуразак Джамалутдинов. Сводная команда талантливых дагестанских журналистов РГВК «Дагестан», журналов «Литературный Дагестан», «Женщины Дагестана» и других республиканских изданий будут публиковать для подписчиков не только стихотворные произведения и письменные документы, но информировать о предстоящих памятных и праздничных событиях, делиться видео- и аудиоматериалами.

«Фазу Гамзатовна Алиева – достояние не только дагестанской, но и всей мировой культуры. Поэзия – это язык, понятный всем, связывающий между собой поколения. Поэтому важно рассказать о творческом наследии наших поэтов, в первую очередь молодёжи, доступным и современным языком, используя в том числе современные медиа-платформы. При этом важно, чтобы этим платформы базировались на дружественных нам и нашей стране ресурсах. Многие из наших средств массовой информации имеют свои проекты о Фазу Алиевой – документальные фильмы, статьи, иные медиаматериалы. Именно по этой причине, в целях объединения творческого процесса, журналистами Республики Дагестан было принято совместное решение о создании тематического телеграм-канала», — сказал руководитель Агентства информации и печати РД Абдуразак Джамалутдинов.