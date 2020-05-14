Союз женщин РД прокомментировал выступление Владимира Путина

Председатель Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаева прокомментировала недавнее выступление Владимира Путина. Председатель Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаева прокомментировала недавнее выступление Владимира Путина.

Мамутаева отметила, что основная помощь рассчитана на российских семей с детьми. Независимо от наличия у семьи права на материнский капитал, дети до трех лет получат по 5 тысяч рублей с апреля по июнь. Дети от 3 до 16 лет — единовременную выплату 10 тысяч рублей.

Помощь следует ожидать и самозанятым. Им вернут налоги за 2019 год и освободят от взносов за первый квартал этого года.

Мамутаева подчеркнула, что это очень важные шаги доя поддержки людей. Россияне должны вместе противостоять эпидемии, чтобы сберечь свое здоровье и здоровье соотечественников.