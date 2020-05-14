Союз женщин РД прокомментировал выступление Владимира Путина

Председатель Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаева прокомментировала недавнее выступление Владимира Путина.
Мамутаева отметила, что основная помощь рассчитана на российских семей с детьми. Независимо от наличия у семьи права на материнский капитал, дети до трех лет получат по 5 тысяч рублей с апреля по июнь. Дети от 3 до 16 лет — единовременную выплату 10 тысяч рублей.
Помощь следует ожидать и самозанятым. Им вернут налоги за 2019 год и освободят от взносов за первый квартал этого года.
Мамутаева подчеркнула, что это очень важные шаги доя поддержки людей. Россияне должны вместе противостоять эпидемии, чтобы сберечь свое здоровье и здоровье соотечественников.