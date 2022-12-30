Союз женщин Дагестана навестил военнослужащих в военном госпитале

Дагестанская общественная организация Союз женщин Дагестана во главе с председателем Интизар Мамутаевой, членами Президиума организации Хасайбат Валиевой и Асият Арсланхановой, посетили военный госпиталь в городе Владикавказ, в числе пациентов которого – военнослужащие по контракту, доставленные по этапам медицинской эвакуации из зоны проведения специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины.

Руководитель и представители организации побеседовали с восстанавливающимися бойцами, поинтересовались их самочувствием и потребностями. Пациенты госпиталя поблагодарили за внимание и заботу медицинский персонал и всех неравнодушных жителей республики Дагестан, отправивших подарки солдатам госпиталя.

Женщины Дагестана передали для пациентов госпиталя продукты и сладости, предметы первой необходимости.

«Я выражаю благодарность Советам женщин Тарумовского, Хасавюртовского, Гергебельского районов, женщинам и учащимся г. Каспийска, п.Кяхулай и спонсорам, принявшим участие в этой доброй акции», — сказала Интизар Мамутаева.