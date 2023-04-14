Совсем скоро Сергей Меликов выступит с посланием Народному Собранию РД

«Традиционно послание станет программным документом, которым будут руководствоваться все – и органы власти, и депутатский корпус, и руководители на местах.

Сергей Алимович чутко чувствует потребности людей, поэтому нет сомнений, что в своём обращении он затронет именно те темы, которые беспокоят дагестанцев в первую очередь.

Ожидаю, что отдельное внимание будет уделено и вопросам, за которые отвечает в парламенте наш комитет – промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и дороги.

Мы уже видим развитие важных сфер в республике. Например, строительство нового водопровода. Позитивные результаты мы в Каспийске уже почувствовали: подача воды теперь осуществляется круглосуточно. А раньше для города это была огромная проблема!

Не могу не отметить большой объём работы, которая проводится в рамках капремонта школ и детсадов. Как ни в одном другом регионе, в Дагестане оказывается поддержка семьям участников СВО. Активное участие в этой работе принимает и депутатский корпус.

Для меня это самые важные отрасли, потому что именно их касаются обращения избирателей.

Убеждён, что вектор развития, заданный Сергеем Меликовым, позволит республике добиться ещё больших высот. Ведь от уровня социально-экономической обстановки в регионе в конечном счете зависит качество жизни каждого из нас», — написал на личной странице в телеграм депутат Народного Собрания Дагестана, член комитета по промышленности ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству НС РД, Заур Расулов.