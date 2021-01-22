Современные высокотехнологичные методики позволили спасти маму и малыша в Перинатальном центре РКБ

Новейшие методы акушерства и гинекологии активно применяются в Перинатальном центре РКБ. Так, внедрение кровесберегаюших технологий позволили спасти жизнь пациентке и её малышу. Диагноз женщины был очень сложным и опасным. По словам заместителя главного врача по акушерству и гинекологии Магомеда Алигаджиева, диагноз предлежание плаценты с приращением может привести к летальному исходу. Для того, чтобы спасти жизнь маме и малышу был применен метод эндоваскулярной балонной окклюзии. Операция прошла успешно. В медучреждении и дальше планируют применять новейшие высокотехнологичные методики для здоровья пациентов.

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