Экономика

Современные дроны для сельского хозяйства представили на форуме в Каспийске

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Компании ООО «Ветсервис» Агродрон и «Глобалдрон» привезли на выставку сельскохозяйственные дроны, с помощью которых можно проводить посев семян, распылять сухие удобрения и вести борьбу с вредителями.

Представитель «Глобалдрон» рассказал главе кабмина Дагестана Абдулмуслиму Абдулмуслимову о представленном ассортименте и технических характеристиках беспилотных летательных аппаратов.

Также было озвучено, что дагестанские сельхозпроизводители являются клиентами компании и активно используют агродроны при выращивании риса, винограда и другой продукции.

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