Совместная работа Минздрава РД с некоммерческими организациями помогает выявлять новорожденных с гипераммониемией

Малыша с редким наследственным заболеванием удалось вовремя направить на лечение благодаря оборудованию, поставленному в рамках сотрудничества Минздрава Дагестана с НКО.

Благотворительным фондом поддержки социально незащищенных лиц «Жизнь как чудо», в рамках программы фонда «Школа по заболеваниям печени» в Республиканский перинатальный центр было поставлено оборудование для выявления гипераммониемии у детей. Диагностику прошли уже 37 деток, малыша с патологией направили на сложное дообследование и последующее лечение — но самое главное, что диагноз поставлен вовремя.

А 6 октября, здесь же в перинатальном центре фондом была организована конференция, где дагестанские врачи смогли обучиться ранней диагностике наследственных болезней, в частности диагностике ранних признаков патологии печени у новорожденных.

«Мы видим заинтересованный подход и готовность работать вместе и внедрять на практике новые методики. Нам оказывается полное содействие со стороны Минздрава РД, что позволяет работать эффективно», — заявила директор БФ «Жизнь как чудо» Анастасия Черепанова. Незадолго до начала работы конференции состоялась встреча министра здравоохранения РД Татьяны Беляевой с руководством фонда, на которой достигнуты договоренности о дальнейшей работе в республике.

«В последние годы при поддержке Главы РД у нас наладилось взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями. Мы можем опираться на них в той части, которая помимо государственных программ обеспечивает дальнейшее повышение качества медицинской помощи», — пояснила замминистра здравоохранения РД Раиса Шахсинова.

Специалисты из районов и городов республики узнали много новой информации на лекциях ведущих экспертов НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова, которую они смогут применить на практике. В ходе конференции были рассмотрены вопросы по улучшению ранней диагностики и усовершенствования тактики лечения наследственных болезней обмена веществ, ассоциированных с гипераммониемией, а также обсуждены возможности сокращения уровня смертности и инвалидизации у детей с заболеваниями из данной группы.