СовФед окажет помощь в обеспечении водой Ногайских степей

Абдулмуслим Абдулмуслимов на встрече с Андреем Яцкиным и другими представителями Совета Федерации попросил оказать поддержку в водообеспечении Ногайских степей и некоторых земель Тарумовского района.

«Там прекрасно растёт бахчевая культура — это арбузы и дыни, растут и овощи открытого грунта — томаты и огурцы», — сообщил Председатель Правительства РД.

Доводы Абдулмуслима Абдулмуслимова были приняты: будет реконструирована оросительная система, магисральный канал Караногайской ветви, Ногайский водный тракт, Терско-Кумской магистральный канал, будут пробурены новые артезианские скважины.