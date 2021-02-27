Совет старейшин Дагестана выразил свое отношение к вакцинации

Члены Совета старейшин Дагестана Абдурахман Гусейнов и Рапи Абакаров вакцинировались от коронавируса. Перед иммунизацией старейшинам не был проведен анализ крови на антитела, в силу того, что это является не обязательным в условиях, когда объёмы поставляемой вакцины достаточны для вакцинации населения.

Удостоверившись, что температура, давление и пульс старейшин соответствуют уровню здорового человека, им ввели первый компонент вакцины.

По словам привившихся, чувствуют они себя хорошо и побочного влияния не испытывают.