Вакцинация, Общество

Совет старейшин Дагестана выразил свое отношение к вакцинации

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Члены Совета старейшин Дагестана Абдурахман Гусейнов и Рапи Абакаров вакцинировались от коронавируса. Перед иммунизацией старейшинам не был проведен анализ крови на антитела, в силу того, что это является не обязательным в условиях, когда объёмы поставляемой вакцины достаточны для вакцинации населения.

Удостоверившись, что температура, давление и пульс старейшин соответствуют уровню здорового человека, им ввели первый компонент вакцины.

По словам привившихся, чувствуют они себя хорошо и побочного влияния не испытывают.

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