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Совет российских соотечественников во Франции обратился к дагестанцам с просьбой опознать военнопленных из архива концлагеря

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Историк, председатель Координационного совета российских соотечественников во Франции Григорий Шепелев записал видеообращение, в котором поздравил дагестанцев с Днем Победы над нацизмом, ксенофобией, расизмом, империализмом и обратился к жителям республики с просьбой опознать родных по фотографиям среди узников концлагеря.

«В мае 45 года наши деды и прадеды в едином строю с бойцами сопротивления, с солдатами антигитлеровской коалиции положили конец кровопролитной войне и разгромили нацизм. Стали возвращаться домой демобилизующиеся солдаты армии, чтобы отстроить все разрушенное войной заново. Начались социальные реформы для улучшения положения трудящихся. Вот эта многогранная победа, которой добились наши деды и прадеды, должна быть примером для нас сегодня.

Дагестан играет особую роль в нашей памяти о войне. В этом году во Франции мы будем отмечать 100-летие дагестанского поэта Расула Гамзатова, автора самого известного стихотворения о войне, которое было положено на музыку.

В ходе большого исследования, которое мы проводим с коллегами-историками, нам удалось найти серию фотографий советских военнопленных, сделанных, по-видимому, немецким военным фотографом. Не знаю, с какой целью на оборотной стороне этих фотографий автор с непонятной целью указал национальность. Я попросил бы вас всмотреться в их лица. Может, кому-то удастся узнать своих родственников. Если вдруг вы опознали кого-то, то сообщите нам. Это поможет узнать судьбы не только ваших родных, но и судьбы десятков других людей из серии этих снимков», – говорится в обращении Шепелева.

Источник: РИА Дагестан

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