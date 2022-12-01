Совет по науке и образованию при Главе РД провел заседание в ДГПУ

Сергей Меликов принял участие в заседании Совета по науке и образованию, которое прошло в ДГПУ. Университет сосредоточил в себе выставки образовательных учреждений и центров допобразования. Глава смог побеседовать со студентами и учащимися, думонстрирующими свои умение и достижения.

На заседании был подведен итог по работе реализованной в Дагестане в Год образования.

Сергей Меликов отметил «беспрецедентность» уровня строительства школ и ДОУ. Были озвучены и планы развития сферы на будущее: от поднятия мотивации учителей и их значимости в обществе, до поддержки талантливых детей.

В процессе посещения педуниверситета Сергей Меликов возложил цветы к мемориалу педагогам-участникам ВОВ. Он выразил слова благодарности учителям, что работают во фронтовой зоне и участникам реализации капремонта школ. Также были вручены госнаграды достигли успехов в педагогической работе учителям.