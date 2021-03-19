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Совет Федерации выпустил постановление о социально-экономическом развитии Дагестана

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Совет Федерации поручил Правительству РФ поддержать Республику по всем пунктам, обсужденным на заседаниях комитетов в рамках Дней республики.

В федеральном бюджете на следующий год заложат финансы на:

1. Строительство больницы в Избербаше, родильного дома в Кизилюрте, ремонт районной больницы в райцентре Ахты.

2. Расширение Махачкалинского аэропорта.

3. Переселение людей из районов оползней и сейсмическое зонирование республики.

5. Строительство объездных дорог в Махачкале и Дербенте.

6. Реконструкцию канала имени Октябрьской революции.

7. Реконструкцию инженерных коммуникаций в переселенческом Новолакском районе (Новострой), строительство канализации в Кизляре, очистных сооружений в Южно-Сухокумске, водовода Кайтаг-Дербент.

8. Реконструкцию и расширение системы канализации в Махачкале.

9. Строительство и реконструкцию очистных сооружений канализации в Дербенте.

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