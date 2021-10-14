Совет Федерации проверяет реализацию местными властями социальных проектов

В Дагестан прибыла делегация Совета Федерации РФ. Группу возглавляет первый зампредседателя Совфеда Андрей Яцкин. Они проверят решение проблем, вошедших в проект постановления о государственной поддержке социально-экономического развития Дагестана. Проект был принят по итогу Дней республики в Совете Федерации в марте 2021 года.

Делегация проинспектирует список объектов в течение трех дней, а 15 октября состоится итоговое заседание с участием 10 федеральных структур.

В объекты их инспектирования входят также роддом в Кизилюрте, очистные сооружения Махачкалы и Каспийска, зона осуществления сбросов в Каспийске. Также запланирована встреча делегации Совета Федерации с руководителем Дагестана Сергеем Меликовым.