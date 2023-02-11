Совет Федерации поддерживает строительство 3-х оптово-розничных центров в Дагестане

На площадке конференции «Малому бизнесу — большую полку» в Санкт-Петербурге Абдулмуслим Абдулмуслимов провел рабочую встречу с первым зампредседателя СовФеда Андреем Яцкиным для обсуждения строительства оптово-розничных центров в Дагестане. Председатель Правительства РД обосновал актуальность строительства ОРЦ развитием в республике мелкоконтурного хозяйства. Именно туда должна поступать продукция фермеров, где будет происходить сортировка, калибровка, сертификация.

Размещение ОРЦ предусмотрено в разных частях Дагестана: на севере, юге и центральной части.

Представители СовФеда высказали гарантии поддержки проекта и запланировали проработку его с Х-5 Group.