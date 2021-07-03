Совет безопасности Республики Дагестан вновь поднял вопросы незаконного строительства и обращения с ТКО

ВКС Совбеза РД под руководством Сергея Меликова прошёл 2 июля и включал в себя обсуждение и оценку принятых мер по устранениию нарушений градостроительного законодательства и по стратегии обращения с ТКО.

Данные проблемы для Дагестана сохраняют остроту. Сергей Меликов отметил, что сейчас уже реализовывается ряд решений по наведению порядка в обеих сферах.

Глава РД подчеркнул, что, несмотря на ту работу, что проводилась до сегодняшнего дня, наведение порядка в строительстве так и не достигнуто.

Министр строительства РД Артур Сулейманов предложил практиковать оцифровку выданных разрешений на строительство, чтобы сделать их общедоступными.

По вопросу ТКО министр экологии и природных ресурсов РД Разман Гамидов отметил, что проводится коррекция Территориальной схемы обращения с ТКО. После подготовки схемы будут определены региональные операторы и налажен бесперебойный вывоз мусора.