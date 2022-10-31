Совещание по вопросу осеннего призыва граждан на военную службу провели в Новолакском районе

Накануне, под руководством главы Новолакского района Магомед-Гаджи Айдиева прошло совещание по вопросам осеннего призыва граждан на военную службу. Открывая совещание по данному вопросу, руководитель района обсудил ход реализации частичной мобилизации в селах района и дал разъяснения о порядке проведения осеннего призыва. На сегодняшний день одним из важных вопросов, возникших в ходе призыва, остается организация и проведение оповещения призывников о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу. Напомним, что 1 ноября начинается осенний призыв в ВС РФ.