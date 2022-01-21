Совещание по поводу роста коронавируса провел Сергей Меликов

Медучреждения Дагестана, Роспотребнадзор, контрольные органы, социальные учреждения — все вновь приводятся в особый напряжённый режим работы. В республике рост заболеваемости увеличился в два раза. Об этом на оперативном совещании под руководством Сергея Меликова сообщили профильные ведомства: Минздрав и Роспотребнадзор.

По внедряемым мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции Николай Павлов сообщил о тестировании 14 000 человек в сутки, а также росте вакцинации по республике. По мнению главного санврача Дагестана, те образовательные организации, которые можно перевести на дистанционное обучение, рекомендуется переводить. Это же касается и сотрудников учреждений и организаций.

Проводится мониторинг аптек на наличие достаточного количества лекарственных средств. Также начал действовать колл-центр с единым номером 122, куда вовлечены студенты медицинских учебных заведений республики.