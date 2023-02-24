Соцслужбы в Новолакском районе посещают семьи участников СВО

В рамках исполнения поручения Главы РД Сергея Меликова по оказанию помощи семьям участников СВО ко Дню защитника Отечества, соцслужбы в Новолакском районе продолжили работу с данной категорией граждан.

Так, в преддверии Дня защитника Отечества директор ЦСОН Малика Джамхатова и директор УСЗН Басир Гаджимурадов посетили 4 семьи военнослужащих, принимающих участие в СВО.

В этот день они также посетили семью погибшего в ходе СВО военнослужащего. А в ходе посещения одной из семей, ждал приятный сюрприз – мобилизованный приехал в отпуск и удалось пообщаться лично с ним и поздравить его с предстоящим праздником.

Отметим, что поддержать и оказать помощь семьям мобилизованных граждан — одна из важнейших задач на сегодня.

В рамках визита представители органов соцзащиты населения выслушали проблемы семей военнослужащих и пообещали оказать содействие в их решении.

Каждой из посещенных семей участника спецоперации доставлены продуктовые наборы.