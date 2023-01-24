Соцработники Сулейман-Стальского района посетили семьи мобилизованных

Накануне специалисты Комплексного центра социального обслуживания населения в Сулейман-Стальском районе во главе с руководителем Абдулфатахом Бабаевым выехали в село Буткент, где посетили на дому членов семей мобилизованных.

В рамках визита работники социальной службы выразили благодарность в адрес бойцов, находящихся в зоне СВО, а также поинтересовались нуждами семей и выразили готовность оказания поддержки и помощи в решении имеющихся социальных проблем. В частности, специалистами был разъяснен порядок получения детских выплат.

Кроме того, каждой семье от руководства Центра и при поддержке Благотворительного фонда «Иман» предоставили помощь в виде продуктового набора.

Источник: https://t.me/kasumkentinteresno/1080?single