Соцработники поздравили семьи в Хасавюртовском районе с рождением 11 и 12 ребенка

Соцработники Минтруда Дагестана выехали в с. Ново-Костек поздравить семью Курбановых с рождением 12 ребенка и в с. Первамайское поздравить семью Кадировых с рождением 11 ребенка.

В рамках реализации Указа Президента РД от 31.05.2007 г. «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», каждой семье была вручена единовременная денежная выплата предусмотренная семьям при рождении 10 и последующих детей, в размере 300 тысяч рублей.

Также семьям будут оказывать всю необходимую помощь в оформлении положенных им по закону мер государственной поддержки. Семьи поблагодарили гостей и руководство республики за оказанное внимание и заботу.