Соцработники оценили пользу вакцинации

Вакцинация от COVID-19 является важной задачей для соцработников, чья работа связана непосредственно с пожилыми людьми. Необходимость в иммунизации признают и сами социальные работники.

Абдурахманова Насият Рамазановна, социальная работница из села Мисси, рассказала нам, как она решилась пройти вакцинацию.



«Несмотря на пандемию, мы, работники соцобслуживания, оказывали услуги своим подопечным. Соблюдали все меры предосторожности, надевали маски, перчатки. Несмотря на все принимаемые меры безопасности, я подхватила вирус. На карантине была три недели, чувствовала себя хорошо, из симптомов три-четыре дня была температура, пропало обоняние. Но все быстро закончилось. И больше у меня ничего из тех симптомов, которые перечисляют, не было.

А по поводу вакцины, если честно, я с опаской шла на прививку, потому что со стороны слышала, что негативная реакция организма после вакцины больше, чем когда болеешь. Но мы понимаем, что от нас зависит жизнь человека, поэтому вакцинацию прошли все, у кого нет противопоказаний. Ведь это не только наше здоровье, но и здоровье тех, о ком мы заботимся, — сказала Насият Абдурахманова.

Луиза Гусукаева