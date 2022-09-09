Соцобъекты Кизилюрта проинспектировала правительственная комиссия

Правительственная комиссия в составе руководителя Минобразования Яхьи Бучаева, руководителя Минздрава Татьяны Беляевой, зампредседателя Правительства Мурада Казиева, представителей ЖКХ и Минстроя РД во главе с первым зампредседателя Правительства РД Манвелом Мажонцем выехали в Кизилюртовский район, где посетили социальные объекты и строительные площадки соцобъектов.

Так, в процессе визита были обсуждены решения по недопущению трехсменки в муниципалитете, по строительству детских садов и новых школ, по ликвидации аварийных объектов, по строительству родильного отделения.

По итогу визита Манвел Мажонц дал поручения профильным ведомствам по ряду направлений.