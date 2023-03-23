Нацпроекты в РД

Социологический опрос «Безопасные и качественные дороги»

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В целях объективной оценки качества транспортного обслуживания в городских агломерациях Департаментом государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России (далее – Департамент) в рамках реализации федерального проекта «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Безопасные качественные дороги» осуществляется ежеквартальный расчет показателя «Удовлетворенность качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего пользования в городских агломерациях (доля пользователей, указавших на повышение качества транспортного обслуживания)» на основе проводимых социологических опросов (далее – опрос).

Опрос будет проходить в период с 22 по 29 марта 2023 г. на официальном сайте национального проекта «Безопасные качественные дороги» в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://bkdrf.ru/Reception/SurveyList]https://bkdrf.ru/Reception/SurveyList.

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