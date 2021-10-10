«Социальный контракт» помогает нуждающемуся стать бизнесменом

Услуга «Социальный контракт» активно предоставляется в разных районах Дагестана, однако наиболее она востребована в Магарамкентском, Акушинском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Казбековском районах, а также в Махачкале и Дербенте.

Напомним, «Социальный контракт» — услуга по сокращению количества нуждающихся граждан и поддержке населения, в рамках которой любой гражданин с доходом ниже МРОТ может обратиться в органы соцзащиты для получения безвозмездной финансовой помощи от государства на одном условии — улучшить материальное благополучие своей семьи. Денежные средства могут быть потрачены на несколько направлений: ведение личного подсобного хозяйства, открытие собственного дела, преодоление трудной жизненной ситуации. Также оказывается помощь в поиске работы и обретении востребованных на рынке труда компетенций.

Для принятия участия в проекте «Социальный контракт» достаточно обратиться в органы соцзащиты по месту жительства.