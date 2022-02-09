«Социальный контракт» на поддержку народных умельцев

На реализацию проекта «Социальный контракт» в 2022 году предусмотрено около 1 миллиарда рублей. Хорошо бы, чтобы в этот миллиардный проект попали наши дагестанцы, среди которых много самобытных мастеров и талантливых художников народных промыслов как Сакинат Магомедова. Одним из таких является и Гасанов Гасан Султанович — скульптор-архитектор, художник, уроженец села Фите Агульского района. В его миниатюрных сувенирных работах находят выражение особые этнические элементы и приемы строительства исконных горских домов, гротов, искусственных родников и многого другого.

Безвозмездно предоставленные денежные средства и иная помощь помогут им улучшить материальное благополучие своей семьи. И им нужна будет помощь в грамотном оформлении и подаче документов.

Абдурахман Манафов, зам.гл.редактора газеты «Вести Агула»