Общество

«Социальный контракт» Минтруда Дагестана помогает гражданам открыть собственный бизнес

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Государственная социальная помощь на основании социального контракта оказывается гражданам для стимулирования их активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации и повышению доходов.

На реализацию проекта «Социальный контракт» в 2022 году предусмотрено около 1 миллиарда рублей.

Претендовать на заключение соцконтракта могут одиноко-проживающие граждане и малоимущие семьи, чей доход ниже прожиточного минимума, установленного в Республике Дагестан в размере 11 515 рублей.

Согласно условиям соглашения государство безвозмездно предоставляет денежные средства или иную помощь, а граждане берут на себя обязательства улучшить материальное благополучие своей семьи. Главная цель социального контракта – создать для нуждающейся семьи или гражданина условия по выходу из бедности.

Граждане указанной категории, желающие принять участие в проекте «Социальный контракт», могут обратиться в органы социальной защиты населения Минтруда Республики Дагестан по месту жительства.

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