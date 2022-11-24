Общество

Социальные работники Минтруда РД в городе Каспийске организовали досуг для семей, мобилизованных

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Накануне социальными работниками комплексного центра социального обслуживания населения Каспийска совместно с помощником Главы города Магомедганапи Магомедовым и председателем территориального штаба #МыВместе Мадиной Тимуровой организовано мероприятие для семей мобилизованных Каспийчан.

В рамках мероприятия 15 взрослых и 27 детей из числа семей находящихся под патронажем центра, посетили исторический парк «Россия — моя история».

Для ребят и сопровождающих взрослых была проведена бесплатная экскурсия в залах «Мой Дагестан» и «Планетарий».

Экскурсовод рассказал об истории Дагестана и ответил на все интересующие вопросы гостей. По завершению экскурсии дети и взрослые были приглашены на обед, организованный постоянными меценатами комплексного центра социального обслуживания населения Каспийска.

Участники экскурсии в свою очередь поблагодарили организаторов за проявленное внимание и поддержку.

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