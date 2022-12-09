Социальные работники Минтруда Дагестана в Сулейман-Стальском районе посетили семьи погибших военнослужащих

Сегодня, 9 декабря, в День Героев Отечества директор КЦСОН Сулейман-Стальского района Абдулфетах Бабаев и специалист по социальной работе Фарида Эфендиева посетили на дому семьи военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик.

Абдулфетах Бабаев выразили искренние соболезнования семьям погибших и поблагодарил родителей за героическое воспитание достойных сынов Родины.

«Они настоящие Герои, и нaвceгдa останутся для жителей нашего района и Дагестана пpимepoм мyжecтвa, oтвaги и вepнocти cвoeмy дoлгy», — отметил Бабаев.

Он поинтересовался проблемами и нуждами семей, выразил готовность к оказанию всесторонней поддержки и помощи в решении их социально-бытовых проблем.

От центра семьям оказана материальная помощь, в виде продуктовых наборов.