Социальные работники Минтруда Дагестана при содействии Председателя НС Республики Дагестан провели масштабную благотворительную акцию ко Дню защиты детей

Сегодня, в Международный день защиты детей, работники комплексного центра социального обслуживания населения совместно с филиалом фонда «Защитники Отечества» по РД провели масштабную благотворительную акцию, приуроченную к Международному Дню защиты детей.

Спонсором мероприятия выступил Председатель Народного Собрания Республики Дагестан Заур Аскендеров.

В рамках акции 300 ребятишек, среди которых дети погибших военнослужащих и участников СВО, а также ребята из малоимущих и многодетных семей, проживающих во всех населенных пунктах Дербентского района, получили сладкие подарки и наборы с канцелярскими принадлежностями.

Отметим, что Председатель Народного Собрания Республики Дагестан Заур Аскендеров является постоянным меценатом комплексного центра и принимает активное участие в проведении благотворительных акций направленных на поддержку нуждающихся жителей Дербентского района.