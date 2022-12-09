Социальные работники Минтруда Дагестана посетили семьи погибших военнослужащих в Каспийске

Работники Каспийского комплексного центра социального обслуживания населения, в рамках Дня Героев Отечества, посетили на дому 19 семей военнослужащих, погибших при проведении специальной военной операции на Украине.

Работники центра поблагодарили родителей за воспитание сыновей-героев, пожелали их семьям всего хорошего. Специалисты центра поинтересовались- есть ли какие-либо проблемы и нужды в семьях, порекомендовали в случае чего, обращаться непосредственно в центр или к закрепленному за семьей социальному работнику по телефону.

Всем семьям были выданы продуктовые наборы.