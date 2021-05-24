Социальные объекты села Гамиях Новолакского района посетила делегация Правительства РД

В рамках рабочего визита в Новолакский район делегация Правительства РД под руководством первого вице-премьера РД Нюсрета Омарова посетила село Гамиях. Здесь состоялось торжественное открытие спорткомплекса «Цунди-Щабдух» площадью свыше пятисот квадратных метров. Строительство объекта осуществлялось силами сельчан при софинансировании из муниципального бюджета. Правительственная делегация посетила и другие объекты села, в числе которых асфальтный завод, где создано несколько десятков рабочих мест. В рамках посещения обсуждались меры оказания поддержки данному предприятию. Другие социально-экономические вопросы обсуждались в рамках совещания, на котором также были определены направления совместного взаимодействия муниципалитета и республиканских министерств и ведомств.

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