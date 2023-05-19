Социальные координаторы Государственного фонда «Защитники Отечества» завершили обучение

Накануне, в городе Грозный, на базе Чеченского государственного университета им. А.А. Кадырова завершилось обучение 37 социальных координаторов Дагестанского регионального отделения Государственного Фонда «Защитники Отечества».

Четырехдневный обучающий курс был разработан специально для обучения специалистов, которые в последующем будут работать в государственном фонде по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей.

ЧГУ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова стал одной из базовых площадок, где это обучение в общей сложности прошли 105 человек из трёх субъектов России – Дагестана, Чечни и Ингушетии.

В первый день образовательной программы, с приветственными словами и докладом о программе обучения и общим обзором четырех дней, также выступил заместитель министра труда и социального развития Республики Дагестан Абдулкерим Абдуллаев.

Акцент был сделан на такие направления как социальная поддержка участников СВО и членов их семей и семей погибших ветеранов, организационный и личностный аспект коммуникаций с участниками спецоперации и членами семей погибших и другие.

Компетенции, полученные в ходе образовательного курса, позволят им стать полноправными сотрудниками фонда.

Отметим, что государственный фонд «Защитники Отечества» создан по Указу Президента РФ Владимира Путина. Официально фонд начнет свою работу с 1 июня на первом этаже здания Минтруда Дагестана по адресу город Махачкала ул. Абубакарова 117.