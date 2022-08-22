Общество

Социальную поддержку на компенсацию расходов по оплате услуг ЖКХ получают более 220 тысяч дагестанцев

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Социальную поддержку на компенсацию расходов по оплате услуг ЖКХ получают более двухсот двадцати тысяч дагестанцев. Так, с начала текущего года в соответствии ФЗ компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг не полагается тем гражданам, у которых есть задолженности по оплате услуг ЖКХ и коммунальных платежей за последние три года. Кроме того, с начала текущего года информацию о наличии или отсутствии задолженности у граждан органы социальной защиты получают только из ГИС ЖКХ в автоматизированном режиме.

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